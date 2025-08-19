高校生になると行動範囲もぐんと広がり、子どもがお金を使う場面も増えるのではないでしょうか。そうすると悩ましいのがお小遣いをどうするかですよね。投稿者さんも高校生の娘さんにいくら渡すべきか悩んでいるようで、こんな投稿がありました。『高校生の娘がいるママは、月にいくらお小遣いをあげていますか？』投稿者さんの問いかけに、ママたちの本音が集まりました。子育てのなかで、お金の管理や自立についてどう教えるか、