【「どうやって投げればいいのかわからなかった」】高校生には無限の可能性が眠っている。今夏の甲子園で中越（新潟）の本格派右腕・石山愛輝（３年）を取材して、そう実感せずにはいられなかった。甲子園のマウンドに立った中越の石山photo by 松橋隆樹８月13日、石山は関東一（東東京）との甲子園初戦に登板した。６回裏からリリーフし、２回を投げて被安打１、奪三振１、与四球１、失点２（自責点１）。最高球速は144キ