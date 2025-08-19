Googleの短縮URLサービス「URL Shortener」が2025年8月25日にサービスを終了する前に、アーカイブ専門団体・ArchiveTeamが短縮URL「goo.gl」のアーカイブを完了したことが分かりました。Goo-gl tracker Dashboardhttps://tracker.archiveteam.org/goo-gl/ArchiveTeam has finished archiving all goo.gl short links | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=44933401Googleは、2009年から提供してきた短縮URLサービス