■娘の友達のママに事情を話すと…その翌日。私は真帆さんに事情を話すため、電話をかけた。「優花ちゃんのペースでいいし、麻里の復習にもなるし」「あの…でも、私たちもう塾にも通ってないし…それじゃ迷惑に…」「そんなの全然！私、優花ちゃんには受かってほしいの。麻里も、一緒の学校に行きたいってずっと言ってるのよ」■友達とふたりで自宅勉強をスタート！真帆さんのあたたかい声に、私は思わず涙がこぼれそうになった。