「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。二回の第２打席で２打席連続安打を放った。大谷は初回の第１打席で右前打。３試合連続安打をマークして、８月の全１６試合連続出塁とした。大谷は前日１７日のパドレス戦で初回にダルビッシュ有投手から右前打を放ち、その後、先制の生還。ナ・リーグ西地区首位を争うライバルとの３連戦３連勝に貢献した。