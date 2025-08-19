コメンテーターの玉川徹氏が１９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ウクライナ戦争でロシアの経済状況から「和平の気運というのは高まっているのは間違いないんだろうな」と分析した。番組ではトランプ米大統領が日本時間１９日未明、ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談したことを報道。トランプ大統領はＳＮＳに投稿し、ロシアとウクライナ