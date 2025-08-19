８月７日・ヤクルト戦（東京ド）で約３カ月ぶりの１軍復帰登板を果たした巨人・田中将大投手（３６）。復帰後は２戦連続で白星こそ逃したが、低めを丁寧に突く打たせて取る新たなスタイルで、確かな手応えも口にしていた。その復調を見せる投球は、果たして本物なのか…。これまでの軌跡をたどりつつ、田中将の現在地を探った。春先とは見違えるような投球だった。１軍復帰となった７日・ヤクルト戦。二回は先頭・村上を直球中