「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で安打を放った。ロッキーズの先発・フリーランドの１ボールからの２球目、内角低めのナックルカーブを捉えた鋭い打球が右前で弾んだ。大谷は３試合連続安打。８月の全１６試合連続出塁とした。大谷は前日１７日のパドレス戦で初回にダルビッシュ有投手から右前打を放ち、その後、先制の生還。ナ・リ