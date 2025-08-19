１９日午前零時２０分頃、糸魚川市歌の北陸自動車道上り線「子不知」トンネルで、大型トレーラーが道路左側の側壁に衝突し横転、その後炎上しました。火は約２時間後に消し止められましたが、この事故で運転席から性別がわからない１人が遺体で見つかりました。現場は糸魚川インターと親不知インターの間のトンネルでほぼ直線道路でした。県警高速道路交通警察隊によりますと大型トレーラーは