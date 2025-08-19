俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。8月13日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“美”に関するメッセージを紹介しました。パーソナリティの宮世琉弥＜リスナーからのメッセージ＞私が美しいと思うものは、ご飯を食べているときです！ 毎日おいしいご飯を食べられるのって、本当に普