戦国大名の織田信長。歴史上の人物の中でもトップクラスの人気を誇る彼の人生を、数々の破天荒エピソードとともにおさらいしましょう！父の葬儀で抹香投げる1534年（天文3年）5月、尾張で生まれた織田信長は吉法師(きっぽうし)というなんだか一筋縄ではない幼名ですくすくと成長し、13歳で元服。16歳で隣国美濃の大名斎藤道三の娘・濃姫と結婚。1552年、18歳で父・信秀を病で失うと、家督を継ぎます。関連記事：私が父上を殺すかも