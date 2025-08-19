☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝ランバート、巨人＝戸郷ヤクルトは１９日、神宮で巨人と対戦する。山田は１７日の広島戦（マツダ）で通算１９８盗塁とし、２００盗塁まであと２と迫った。２００盗塁に到達すれば、今年の４月１０日オリックス戦で到達した周東佑京（ソ）以来８１人目となる。ヤクルトで２００盗塁に到達したのは過去に２人。選手盗塁数飯田哲也２３０佐藤孝夫２１９※佐藤孝