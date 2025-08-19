◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝関東第一―日大三（１９日・甲子園）準々決勝第２試合のスタメンが発表された。１５年ぶりで夏４度目となる甲子園での“東京ダービー”。過去３度はいずれも東が勝利。なお、両校の甲子園での対戦は初めて。◇日大三（先攻）（右）松永海斗（遊）松岡翼（中）本間律輝（一）田中諒（左）嶌田大翔（捕）竹中秀明（三）安部翔夢（二）桜井春輝（投）山口