◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も快音を響かせ、7試合ぶりにマルチ安打をマークした。2回、ラッシングの右犠飛で先制し、なおも2死三塁で迎えた第2打席、相手先発・フリーランドの2球目、高めに浮いたスイーパーを捉えると痛烈な打球が相手左腕の頭付近をすり抜け、中前へ飛