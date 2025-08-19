材料たったの2つ、調理時間5分で「タピオカ風」がおうちで作れます。調理時間はたったの5分！手軽に、タピオカ風ならではのもっちり食感が楽しめます。 レシピのポイントは？材料を火にかけて、混ぜる 鍋に材料を入れて、中火で約2分熱して混ぜます。透明になったら、火をとめます。 薄くのばして、冷ます バットに移して、のばします。なるべく薄くのばすのがコツ！常温で冷ましたら、切りやすくするため水をかけます。