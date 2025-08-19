気象台は、午前9時56分に、大雨警報（土砂災害）を八雲町熊石に発表しました。また洪水警報を奥尻町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・八雲町熊石に発表 19日09:56時点檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八雲町熊石□大雨警報【発表】・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間19日昼前□洪水