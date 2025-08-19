「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。事実婚を発表した元NHK職員で笑下村塾代表のたかまつなな氏（32）を祝福した。三浦は、たかまつ氏が自身のXで事実婚を発表したポストを引用し「おめでとうお幸せに」と祝福。「たかまつななさん、批判もどんとこいなんやろうね。僕は選択的夫婦別姓制度は反対だけど、たかまつさんの信念を通す姿勢はカッコ