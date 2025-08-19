元HKT48の女優兒玉遥（28）が、19日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の写真集をネットに無断転載する行為に怒りをあらわにした。兒玉は22年11月に自身2冊目の写真集「Stay 25」（ワニブックス）を発売。“ありのままの兒玉遥”をテーマに、横からふんわりバストがのぞくセクシーショットなど“過去最大露出”にも挑戦したことで話題になった。今回の投稿では「写真集が再びバズってるっぽい！！！！」とSNS上での反響に言及し