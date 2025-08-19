フライングガーデンが急反発し一時ストップ高の３１３０円に買われる場面があった。１８日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したほか、株式分割に伴い２６年３月期の期末一括配当予想を３０円から１６円に変更したことが好感されている。配当予想は株式分割前換算では３２円となり、実質増額修正となる。 出所：MINKABU PRESS