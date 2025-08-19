19日、北陸自動車道上りの糸魚川インター～親不知インター間で大型トレーラーの車両火災が発生しました。警察によりますと午前0時半前、目撃者から「トレーラー車が横転して炎上している」と通報があったということです車両火災は午前2時過ぎに鎮火しましたが、大型トレーラーの運転席から性別不明の遺体が発見されたということです。この影響で、糸魚川インターと親