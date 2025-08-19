ソフトバンクグループが売りに押される展開。前日まで９連騰と気を吐いたが、きょうは朝方こそ強弱拮抗していたものの、その後に軟化した。生成ＡＩ市場の拡大を背景に世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュが進むなか、同社はトランプ米政権が打ち出す大規模ＡＩインフラ計画の「スターゲート」で主導的な役割を担っており、ＡＩ関連株の象徴として東京市場でも引き続き注目度が高い。そうし