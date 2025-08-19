午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８３５、値下がり銘柄数は７２２、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に不動産、医薬品、輸送用機器、鉄鋼など。値下がりで目立つのはその他製品、非鉄金属、銀行など。 出所：MINKABU PRESS