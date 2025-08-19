大盛工業が上げ足加速、一時１１．７％高の１０４４円まで舞い上がる場面があった。同社株の４ケタ大台乗せは２００５年以来約２０年ぶりとなる。全国的に下水道インフラ整備が喫緊の課題となるなか、同社はその関連有力株として人気化したがここ最近は需給相場の様相が強い。貸株市場を通じた空売りが高水準に積み上がり、それが踏み上げ相場を加速させる格好となった。「空売り筋も後には引けない状況で、仕手戦の様相を呈して