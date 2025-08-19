ソフトバンクグループ（以下、SBG）と米Intelは、SBGが20億ドルを出資し、インテルの普通株式を取得する契約を締結したと発表した。この出資は、インテルとSBGが、米国における先端技術および半導体イノベーションへの投資を一層強化している中で行われるもの。.