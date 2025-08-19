【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「大好きで大嫌い」のサウンドプロデュースは、柏木ひなた在籍時のエビ中に楽曲提供したMega Shinnosuke！ 柏木ひなたが、8月27日に新曲「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」をリリースすることが決定した。 収録曲の「大好きで大嫌い」「しゃるうぃーだんす」は、どちらも私立恵比寿中学・安本彩花が作詞作曲を手がけており、安本にとって初の外部ア