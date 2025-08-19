ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右前打を放った。 ■山本は11勝目かけたマウンドへ 前日のパドレス3戦目では1安打を放っていた大谷。この日は、山本由伸投手も先発する試合でリードオフマンとしての仕事をこなす。先頭打者で迎えた1回表の第1打席。大谷は、相手先発カイル・フリーランド投手の2球目ナックルカーブ