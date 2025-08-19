19日10時現在の日経平均株価は前日比213.17円（-0.49％）安の4万3501.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは722、変わらずは60。 日経平均マイナス寄与度は155.99円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が34.04円、コナミＧ が27.52円、フジクラ が18.4円、任天堂 が17.05円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を36.97円押し上げている。次いで中外薬 が13.47