お部屋探しのエイブルでは、ディズニーデザインのうちわがもらえる夏の来店キャンペーン「夏を満喫！エイブルハピサマキャンペーン」を開催！第2弾は「ミッキー＆フレンズ」が登場！さらに抽選で夏の時期やお出かけにぴったりのアイテムが当たるチャンスも。店舗装飾も実施される特別企画で、夏のお部屋探しをもっと楽しく快適にしてくれる注目キャンペーンです。※エイブルキャンペーン対象店舗へご来店いただいたお客様に先着で