◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に今季11勝目をかけて先発登板した。17日に誕生日を迎え、27歳の初マウンド。2回まで1人の走者も許さない完全投球と上々の立ち上がりを見せた。前回登板11日のエンゼルス戦は初回に2失点するなど、5回持たず6失点の乱調だったが、この日は違った姿を見せた。1番フリーマンの投