ÅìÊõ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ´Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆóÂåÌÜ¡É¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¡Ê°Ê²¼¡¢Äë·à¡Ë¤Î·úÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÄë·à Legacy Collection¡×¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3ÃÆ´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖÄë·à¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈ÷ÉÊÈÎÇä¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¡Û¸«³Ð¤¨¤¢¤ë¡ÄÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖËÜÆü½éÆü¡×¥Ü¡¼¥ÉÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëÄë·à¤ÎÅô¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ç¤È¤â¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢