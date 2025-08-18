とちぎテレビ １０歳以下の子どもたちのサッカー大会が１１日、さくら市で開かれ栃木県内８つのチームが熱戦を繰り広げました。 未来の日本代表を目指す子どもたちが熱い戦いを繰り広げます。 この大会は子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらい、栃木県内のサッカーの競技力の向上を図ろうと、栃木ＳＣを運営する栃木サッカークラブや住宅販売のグランディハウスが開いているものです