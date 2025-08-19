元人気セクシー女優の霜月るなが19日までに、X（旧ツイッター）を更新。休業中のダウンタウン松本人志が所属する吉本興業が「コンテンツファンド組成のお知らせ」を発表したことに、大喜びした。霜月は、吉本興業の公式サイトに18日に発表された「コンテンツファンド組成のお知らせ」と題された文書の画像を添付。そこには「今後の事業計画の一環として、各種コンテンツの制作を拡大し、番組フォーマット等の海外展開を目指すべく