毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。8月20日放送の第103話では、嵩（北村匠海）がNHKの『まんが教室』に生出演する。 参考：久保史緒里が『あんぱん』についに登場！役者として重宝される理由は“解像度”の高さ 仕事をクビになったのぶ（今田美桜）が登美子（松嶋菜々子）に励まされた第102話。 第103話では、嵩は『まんが教室』という番組に出演して