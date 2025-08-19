女優の奈緒（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気お笑い芸人との2ショットを披露した。「6月…7月…気がつけば8月！衣装と共にここ最近を振り返りました」と書き出すと、最新の衣装姿のオフショットなどをアップ。フィンランドでサウナ入った後の一枚が紛れてますフィンランド記はまたゆっくりと」と記した。また「ニノなのにでの初司会はしずちゃんとご一緒できてホッとしました」とつづると、お笑