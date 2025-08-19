米国とウクライナの首脳会談が１８日に開かれるなか、ウクライナではロシア軍による攻撃が続いた。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は首脳会談に先立ち、国内各地の民間施設が露軍のミサイルや無人機の攻撃を受け、犠牲者が出たとＳＮＳに投稿し、「意図的な殺人だ」と非難した。ゼレンスキー氏によると、第２の都市、東部ハルキウでは集合住宅が無人機で攻撃され、子どもを含む７人が死亡。南部ザポリージャはミサイル攻撃