【金色の闇 水着 with 体操服Ver.】 発売日：2月頃 価格：39,600円 セール価格：34,646円 楽天ブックスにて、フリーイングから発売中のフィギュア「金色の闇 水着 with 体操服Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は12%オフの34,646円。 本商品は、「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」に登場する「金色の闇」を白ビキニの水着