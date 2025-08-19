「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。近影が話題を呼んでいる。生見はピクセルアートのエイリアンの絵文字を投稿。黒のシンプルなTシャツにジーンズのカジュアルな装いで、黒いキャップを深く被った写真を披露した。この投稿にはAI生成を見分けるためにインスタグラムから自動的に付与される「AI情報」のラベルが付けられており、これがファンの間で話題に。フォロワ