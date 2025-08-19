17日、ブリュッセルで握手するEUのフォンデアライエン欧州委員長（右）とウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は18日のウクライナ情勢を巡る会合で、トランプ米大統領に「ウクライナの家族の元に子供が帰れるようにすることも（ロシアとの）交渉での最優先事項とすべきだ」と訴えた。国際刑事裁判所（ICC）はロシアのプーチン大統領に対し、占