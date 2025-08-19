米カリフォルニア州の本社にあるインテルのロゴ＝7月16日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は18日、トランプ米政権が検討する半導体大手インテルへの出資を巡り、株式約10％を取得する方向で調整していると報じた。実現すれば米政府が筆頭株主となり、業績低迷が続く同社を公的に下支えする異例の措置となる。インテルは、半導体の国産化とシェア拡大を目的に制定された「CHIPS・科学法」に基づき、