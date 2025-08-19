きのう(18日)、自宅のマンションに放火して同居の妻を殺害しようとした男が逮捕されました。 殺人未遂と現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、岡山市北区の会社員の男（65）です。警察によりますと、男はきのう（18日）午前9時20分ごろ、岡山市北区の自宅マンションの物置部屋に置かれていた段ボールにライターで火をつけ放火し、妻（60）を殺害しようとした疑いです。火事に気が付いた妻が火を消したため、