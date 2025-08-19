◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で右前打を放ち、3試合連続安打をマークした。初回、先頭で迎えた第1打席は相手先発・フリーランドの2球目、内角に沈むナックルカーブを捉え、右前に運び幸先良く快音を響かせた。次打者・ベッツも右前打で続き無死一、二塁と絶好の先制機を