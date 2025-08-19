SNSのメッセージ機能を利用して、知人女性を脅迫した疑いで、ベトナム国籍の21歳の男が8月18日に逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、静岡県牧之原市細江に住むベトナム国籍の工員の男（21）です。警察によりますと、男は8月17日午後7時頃から18日午前1時頃までの間に、SNSのメッセージ機能を利用して、同じアパートに住むベトナム国籍の女性（24）の生命や身体に危害を加えるような脅迫をした疑いが