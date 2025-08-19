GENDA GiGO Entertainmentとアソビシステムは、共同で新たなエンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND(カワイイモンスターランド/KML))」を、2025年冬にオープンする。2015年、原宿で世界中のファンを魅了した伝説的レストラン「KAWAII MONSTER CAFE(カワイイモンスターカフェ/KMC)」は、アーティスト・増田セバスチャンのプロデュースにより誕生。「誰も見たことがない新しいTOKYO＝MONSTER」というコンセプトのもと、世界中