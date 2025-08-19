2PMのメンバーで俳優としても活動するイ・ジュノが18日、新しい所属事務所「O3 Collective」を設立。19日正午にはGlobal Superfan Platform 「Weverse」で公式コミュニティをオープンする。【写真】イ・ジュノ、ユナとの微笑ましい2ショット2008年に韓国のアイドルグループ2PMとしてデビューしたイ・ジュノは、グループおよびソロアーティストとして多方面で活動を展開。韓国ドラマ『キング・ザ・ランド』や『赤い袖先』など、