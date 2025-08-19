◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝山梨学院―京都国際（１９日・甲子園）先制したのは京都国際（京都）。初回に２番・長谷川瑛士内野手、３番・小川礼斗内野手（ともに２年）の連打でチャンスをつくると、４番・清水詩太内野手（３年）の三ゴロの間に走者が生還した。一方、山梨学院（山梨）は２回、先頭の４番・横山悠捕手（３年）が左翼席へ本塁打を放ち同点とする。その後も連打で続くと、２番・宮