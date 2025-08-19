アメリカのトランプ大統領やウクライナのゼレンスキー大統領との会談を終えたドイツのメルツ首相は、2週間以内にロシアのプーチン大統領とゼレンスキー氏の会談が行われる可能性があると明らかにしました。ドイツメルツ首相「トランプ大統領がプーチン大統領と電話会談を行い、ゼレンスキー大統領との2人の会談を今後2週間以内に行うことで合意した」メルツ首相によると、会談の場所は決まっておらず、プーチン氏が実際に会う意