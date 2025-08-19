気象台は、午前9時36分に、大雨警報（浸水害）を留萌市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・留萌市に発表 19日09:36時点留萌地方では、19日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□大雨警報【発表】・浸水19日夕方にかけて警戒3時間最大雨量60mmピーク時間19日昼前