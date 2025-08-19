19日午前、大分県別府市のJR日豊本線の踏切で人身事故が発生しました。この事故の影響で、現在、大分駅と別府市の亀川駅の間で運転が見合わせになっています。 19日午前8時頃、別府市のJR日豊本線・上人小学校踏切で「列車が人とぶつかった」とJRの関係者から警察に通報がありました。 JR九州によりますと、事故が発生したのは、大分発博多行の特急ソニック10号（6両編成）で、乗車していた137人にけがはありませんでした。 現