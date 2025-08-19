女優の加藤ローサ（40）が17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演し、サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表した。加藤が自身の恋愛哲学を語っている番組があった。5月7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）で初デートはドライブだと告白。「苦い思い出があって。初デート、ドライブデートだったんです。そしたらお昼ご飯はマックにしようと。『じゃ