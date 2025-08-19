福岡の観光地として名高い糸島。インスタで映える海鮮丼もいいですが、少し内陸に入ると、地元の温かい店があるのも魅力です。今回は、地元から愛され続ける寿司屋「すし勝」をご紹介！愛されて40年。歴史ある板前寿司▲「すし勝」は筑前前原駅から徒歩5分。▲この古き良き佇まい……。聞けば、なんと40年も続くお店。地域に愛されてきた歴史が伝わってきます。▲店内はカウンター席が並び、奥には座敷も。▲今回は「にぎり（上）